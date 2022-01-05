MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? MasterChef'te ikinci ceketi kim giydi? 4 Ocak Salı MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Masterchef finalistler!

Masterchef'te ikinci ceketi kim giydi? MasterChef Türkiye'de final heyecanına çok kısa bir süre kaldı. Hafta sonu yapılacak olan final öncesi finalistler belli olmaya devam ediyor. İlk finalist Sergen'in ardından ikinci finalistte belli oldu. Masterchef'i takip eden izleyicilerin son dönemde MasterChef ile ilgili en çok merak ettiği "MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? MasterChef'te ikinci ceketi kim giydi? Masterchef finalist kim oldu? 4 Ocak Masterchef kim kazandı?" soruları oldu. İşte MasterChef Türkiye 2. finalisti!

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALIST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de final heyecanı tüm hızıyla sürerken ilk finalist Sergen'in ardından ikinci finalistin kim olacağı merak konusu oldu. Final koltuğuna oturmak için Eren, Hasan, Tahsin ve Dilara şeflerden tam puan almak için kıyasıya mücadele verdi. İlk turda Ahmet Dede'nin imza tabağı zerdeçallı fener balığı tava, acılı çayır lavaş lakerda yemeğini yaparak puan almaya çalışan yarışmacılar, ikinci turda ise şeflerin seçtiği malzemeler ile yaratıcılıklarını konuşturmaya çalıştılar. İnanılmaz çekişmeye ve mücadeleye sahne olan bu yarışın ardından finalde yer alacak olan 2. isim belli oldu.

4 OCAK MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Yapılan mücadelenin ardından ilk finalist Sergen'in ardından ilk turda Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan konuk şef Ahmet Dede'nin imza tabağı olan "Zerdeçallı fener balığı tava, acılı çayır lavaş lakerda" yemeğini yapmaları istedi. Şefler tarafından yapılan puanlama sonrası ilk turu 30 puan ile kazanan Hasan Biltekin oldu.

İkinci turda ise şefler yarışmacılardan Soya Sosu ile yaratıcılıklarını konuşturmalarını istedi. Büyük çekişmeye sahne olan bu turda Şeflerin tadımı sonrası en yüksek puanı alan Hasan 53 puan ile ikinci finalist oldu. Hasan'ın şef ceketini Somer Sivrioğlu elleriyle giydirdi. Bu bağlamda Hasan, Sergen'in ardından finalde yer alacak ikinci isim oldu.





İKİNCİ FİNALİST: HASAN





MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

SERGEN

HASAN

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