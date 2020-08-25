MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takım oyununu kazanan taraf Özgül kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kırmızı takımın 4-0 üstünlüğü sonucu bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Danilo Şef'in özel tarifi ile bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Dokunulmazlık yemeği ne oldu?

MasterChef'in 36. bölümünde mavi takım, bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle mücadeleye girişti. Danilo Zanna'nın özel yemeği karidesi en iyi yapan 8 yarışmacıdan biri dokunulmaz olacak ve böylece eleme potasına girmekten kurtulabilecek. MasterChef eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı getiren takım oyununu kaybeden Uğur'un kaptanı olduğu mavi takım, bireysel dokunulmazlık yarışına girdi. Eleme potasına gidecek isimlerin belirlenmesi için kritik oyunlardan olan bireysel dokunulmazlıkta Danilo Zanna, 8 yarışmacıdan karides kağıt yemeği yapmalarını istedi.

Yemeklerini tamamlayan yarışmacılar, istenen tabağın olmazsa olmazı olan soğan yağını unuttukları tadım sırasıda belli oldu. Danilo Şef'in imza yemeği ile bireysel dokunulmazlığı elde etmeye çalışan mavi takım üyelerinden Duygu, Gülşah, Uğur, Berk ilk etapta jürinin tabaklarını beğendikleri dört isim oldu.

Tabağıyla gecenin dördüncüsü Uğur, üçüncüsü Duygu seçildi. Karides kağıt yemeğini en iyi yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah olarak belirlendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

25 Ağustos'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Gülşah'ın, eleme potası için seçtiği ilk isim Emir oldu.