MasterChef Tarık kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Tarık Ezen elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Tarık kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Tarık elendi mi?

MASTERCHEF TARIK KİMDİR?

Tarık Ezen Şırnaklıdır. Tarık 23 yaşındadır ve 3 senedir çeşitli iş yerlerinde çalışmıştır.

MASTERCHEF TARIK ELENDİ Mİ?

Tarık Ezen bir üst tura çıkamadı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna