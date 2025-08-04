MasterChef Şirin kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Şirin ne zaman yarıştı?

Bir döneme damgasını vuran yarışmacılar arasında yer alan Şirin, yeniden izleyicilerin merak odağı haline geldi. Hangi sezon yarıştığı, kaç yaşında olduğu ve hangi şehirden katıldığı gibi detaylar araştırma konusu oldu. Yarışmadaki performansıyla akıllarda kalan Şirin'in mutfak serüveni ve kişisel geçmişiyle ilgili bilgiler yeniden ilgi görüyor.

MASTERCHEF ŞİRİN KİMDİR?

Masterchef Türkiye'de yedek yarışmacı olarak başladığı serüvenini ana kadroya yükselerek taçlandıran Şirin Sadegzade, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aslen İran'ın Tebriz kentinden olan 25 yaşındaki Şirin, azmi ve enerjisiyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini topladı.

Yarışmaya katılmadan önce restoran mutfaklarında pratik deneyim kazanan Şirin, herhangi bir aşçılık eğitimi almadığını belirtiyor. Mutfaktaki becerilerini büyük ölçüde MasterChef süreci içinde geliştirdiğini ifade eden genç yarışmacı, bu yönüyle yarışmanın en ilham verici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.