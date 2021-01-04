MasterChef Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır kimdir?
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MasterChef Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır kimdir?

04.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 00:09
MasterChef Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır kimdir?

MasterChef performansı ile beğeni toplayan MasterChef Serhat, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyordu. Nişanlısı Hurcu Bakır ile olan ilişkisi programda zaman zaman günde olurken MasterChef Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır kimdir, merak edildi.

MasterCeef Türkiye izleyicilerini merak ettiği, MasterChef Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır kimdir, sorusu yanıtını buldu. Programa katılan Burcu Bakır izleyici ile buluştu. Peki, MasterChef Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır kimdir?

MASTERCHEF SERHAT'IN NİŞANLISI BURCU BAKIR KİMDİR?

MasterChef 18. haftada programa yarışmacıların yakınları katıldı. MasterChef Serhat'ın ise nişanlısı programa katıldı. Serhat Doğramacı'nın kendisini yarışmaya katılması için zorlayan nişanlısı Burcu Bakır.

Sık sık sosyal medyada da gündem olan Burcu Bakır, izleyenlerin de emrak konusu oldu. Doğramacı, yarışmaya katılmasında nişanlısının büyük payı olduğunu dile getirmişti. Burcu Bakır "Serhat'ın meşhur nişanlısı" diyerek kendisini tanıttı.

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