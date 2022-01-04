Masterchef Sergen elendi mi? Ocak 2022 Sergen Özen neden yarışmıyor? - Haberler
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Masterchef Sergen elendi mi? Ocak 2022 Sergen Özen neden yarışmıyor?

Masterchef Sergen elendi mi? Ocak 2022 Sergen Özen neden yarışmıyor?
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Masterchef'te sona kalan beş yarışmacı birbirinden zorlu tabaklar yapmaya devam ediyor. Tahsin, Dilara, Hasan, Sergen ve Eren'in yarışmaya devam ettiğini görüyoruz. Ancak Sergen bugün yarışmadı. Peki, Masterchef Sergen elendi mi? Ocak 2022 Sergen neden yarışmıyor?

Masterchef Sergen elendi mi? Ocak 2022 Sergen neden yarışmıyor? sorularının yanıtı bugünün merakla araştırılan konuları arasında yer aldı.

MASTERCHEF SERGEN ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Michelin yıldızlı Ahmet Dede, Masterchef'in konuk şefi oldu. 5 yarışmacı programda yer alıyor. Ancak Sergen 4 Ocak tarihinde programda olmasına rağmen yarışmadı. Sebebiyse Sergen'in 3 Ocak tarihinde ilk finalist olarak önlüğü giymesinden kaynaklanıyor. Yani Sergen 3 gün yarışmayacak.

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