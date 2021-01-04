MasterChef Şampiyonu kim oldu? MasterChef 2020 dün kim kazandı, şampiyon Serhat ödülü ne?

MasterChef Türkiye 2020 final bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. MasterChef Şampiyonunun belirlendiği gecede yakın puanlar ve son tabaklar büyük ilgi topladı. MasterChef 2020 şampiyonu Serhat mı, Barbaros mu oldu? MasterChef Şampiyonu kim oldu? MasterChef 202 Şampiyon Serhat ödülü ne? Masterchef dün akşam kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef 2020 bu akşam ekranlara veda edecek. Masterchef hediye araba modeli ne? Masterchef 2020 birincisi ödülü araba hangi model ne kadar?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

Bu sene Masterchef birincisi bir arabanın sahibi ve kupayı kazanacak isim olacak.

MASTERCHEF HEDİYE ARABA MODELİ NEDİR?

MasterChef yarışmasında sona gelindi. Bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada imza yemekleri sonrası kazanan belli olmuş olacak.

MasterChef 2020 verilen araba modeli Jeep Renegade olarak dikkat çekti. Arabanın yaklaşık 300 BİN TL olduğu bilinmektedir.

MASTERHEF'TE DÜN KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020 dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kazanan isim de belli oldu. Barbaros ile Serhat'ın karşılaştığı tabaklarla kazanan isim Serhat oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL ARABANIN SAHİBİ KİM OLDU?

Masterchef'te arabaı kazanan isim Serhat Doğramacı oldu.