MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında gerilim!
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MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında gerilim!

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MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında gerilim!

MasterChef Türkiye'nin şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın Survivor birleşme partisinden paylaştığı bir karede Serhat Doğramacı'yı fotoğrafdan kesmesi sonrası ikili arasında fotoğraf krizi patlak verdi. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'nin şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında sürpriz bir gerilim yaşandı. 2019 şampiyonu Uyanık, survivor birleşme partisine katıldığı MasterChef yarışmacılarıyla pozunu paylaşırken Doğramacıyı fotoğraftan sildi.

Ardından Doğramacı ise fotoğrafın tam halini yayınlayarak, "Hazmedemeyenleri boşverin, şu aile 1 den büyüktür" dedi.

Serhat Doğramacı'ya, yanıt veren Cemre Uyanık, "Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar... Umursamaz kaç kişiyiz ki?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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