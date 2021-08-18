Masterchef Safanur kimdir? Safanur Bol kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Safanur ana kadroya girdi mi?
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Masterchef Safanur kimdir? Safanur Bol kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Safanur ana kadroya girdi mi?

Masterchef Safanur kimdir? Safanur Bol kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Safanur ana kadroya girdi mi?
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Masterchef'te ana kadroya katılan yarışmacı mücadele veren Safanur izleyiciler tarafından merak edilmekte. Bunun ardından izleyiciler Safanur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Safanur Bol'un hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Safanur kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Safanur Bol ana kadroya katılan yarışmacı olmak için mücadele vermekte. Peki, Masterchef Safanur Bol kimdir? Instagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

MasterChef Safanur Bol, 23 yaşındadır. 19 Ağustos 1998 doğumlu olan Safanur Bol, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi okudu ve 2020 yılında mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapıyor. İzmir'den yarışmaya katılan Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi bulunmakta. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SAFANUR BOL ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Safanur Bol MasterChef Türkiye ana kadroya girmek için mücadelesine devam ediyor. 16 kişilik kadroda yer alıp, almayacağı sergilediği performansa bağlı olarak, önümüzdeki günlerde belli olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Masterchef Safanur kimdir? Safanur Bol kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Safanur ana kadroya girdi mi? - Haberler
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