MasterChef profiterol nasıl yapılır? 30 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!

30 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak MasterChef yarışmasında, kaptanlık için kıyasıya rekabet edilecek. Peki, MasterChef profiterol nasıl yapılır? 30 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!

Top şeklindeki hamurun içine doldurulmuş özel krema ve üstü eritilmiş çikolata kaplı bir tatlıdır. MasterChef profiterol nasıl yapılır? 30 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!

MASTERCHEF PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Pastacı Kreması

300 ml süt

3 yumurta sarısı

60 gr (4 yemek kaşığı) tozşeker

40 gr (2 yemek kaşığı) un

15 gr (2 yemek kaşığı) mısır nişastası

20 gr (1 yemek kaşığı) tereyağı

1 paket şekerli vanilin

Profiterol hamuru

200 ml (1 su bardağı) su

80 gr (4 yemek kaşığı) tereyağı

130 gr (1 dolu su bardağı) un

pinçik tuz

4 büyük boy ya da 5 orta boy yumurta

Çikolata sos

200 ml krema

160 gr bitter çikolata

15 gr (1 tatlı kaşığı) tereyağı

pinçik tuz

Yapılışı;

Profiterol topları için

Su tereyağı ve tuzu ocağa koyun ve tereyağı eriyince unu ilave ederek spatula ile karıştırın ve biraz soğutun. Soğumaya yakın içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikserle hızlı devirde karıştırın.

4 yumurtayı koyduktan sonra eğer harcınız doğru kıvamdaysa 5 inci yumurtayı kırmayın.

Hamur koyu mayonez kıvamında olmalıdır, hamurunuz bu kıvama geldiğinde sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmadan sıkın.

190 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Kreması için;

Sütü bir tencereye alın içerisine vanilya tohumlarını koyup ısıtın.

Şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpıp, un, tereyağı ve nişastayı ekleyin.

Sütü bu karışıma ılıtarak karıştırın ve tüm karışımı tekrar tencereye alarak ateşin üzerinde sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirin.

Pastacı kremanızı sıkma torbasına alın.

Birleştirmek için

Üzeri için; kremayı ısıtın kenara alın. Çikolataları kırıp içinde eritin ve ılıtın.

Profiterol toplarının alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın, servis tabağına alın.

Ardından topların üstüne çikolata sosundan dökün ve servis edin.