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Masterchef Osman Sezener'in tarifi kırlangıç balığı tarifi nedir?

Masterchef Osman Sezener'in tarifi kırlangıç balığı tarifi nedir?
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Masterchef'te sona yaklaşılan dönemde birbirinden zorlu tabakların altına imza atılıyor. Osman Sezener'in imza tabağı olan kırlangıç balığı tarifi hakkında detayları sizler için derledik. Kırlangıç balığı nasıl temizlenir, nasıl yapılır?

Masterchef Osman Sezener'in tarifi kırlangıç balığı tarifi nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MasterChef'in 6 Ocak tarihinde yayınlanan bölümüne ünlü şef Osman Sezener konuk oluyor. Osman Sezener yarışmacılardan kırlangıç balıklı yemek yapmalarını istedi. Peki ama kırlangıç balığı nasıl yapılır, temizlenir, görünümü ve tadı nasıl?

Kırlangıç balığı, Triglidae familyasına ait bir deniz balığı türü. Marmara, Akdeniz ve Ege Denizi'nin fazla göç etmeyen, yerli balığıdır. Karadeniz'de de kısmen rastlanır. Ilık denizlerin sahil yakınlarında 5–300 m. derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. Küçüklerine derviş balığı da denir.

Oldukça lezzetli bir balık olan kırlangıç çorba, yahni, köfte, buğulama dışında fırında, tavada veya ızgarada pişirilebilir. ... Güveç ve çorba dışında kırlangıç balığı salatası da severek tüketilir. Bunun yanında soğan, sarımsak, patates, kereviz ve et suyu ile yapılan kırlangıç pilakisi sevilen bir mezedir.

Kırlangıç balığından çorba, yahni, köfte, buğulama dışında fırında, tavada veya ızgarada pişirilebilir. Genelde kuyruk, baş ve gövde olarak üç kısma bölünen kırlangıç balığı fırında bütün halinde hazırlanır. Üzerine tuz ve karabiberden oluşan karışım sürülür ve zeytin yağı ile şarap ilave edilerek fırında, kısa sürede pişirilir. Özellikle baş kısmından çorba yapılan kırlangıç balığı, güveç olarak da pişirilir. Kılçığı ve baş kısmı çıkarıldıktan sonra büyük büyük doğranan ve normal güveç malzemelerinin üzerine eklenen parçalar yine kısa sürede pişirilerek servis edilir. Güveç ve çorba dışında kırlangıç balığı salatası da severek tüketilir. Bunun yanında soğan, sarımsak, patates, kereviz ve et suyu ile yapılan kırlangıç pilakisi sevilen bir mezedir.

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