MasterChef orman meyveli tart nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef menüleri! En kolay, lezzetli meyveli tart tarifi!
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MasterChef orman meyveli tart nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef menüleri! En kolay, lezzetli meyveli tart tarifi!

24.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:25
MasterChef orman meyveli tart nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef menüleri! En kolay, lezzetli meyveli tart tarifi!

Lezzeti, kolay yapımı ile tercih edilen orman meyveli tart nasıl yapılır? MasterChef orman meyveli tart nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef menüleri! En kolay, lezzetli meyveli tart tarifi!

Yaz mevsiminin en sevilen tatlıları arasında orman meyveli tart tarifi de yer alıyor. Yapımı sanıldığı kadar zor olmayan orman meyveli tart tarifi haberimizde yer almaktadır.

ORMAN MEYVELİ TART NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Hamur için :

180 gr un (1+ 1/4 (çeyrek) bardak)

125 gr tereyağı (Çok soğuk, küp küp doğranmış 1 küçük paket)

55 gr pudra şekeri (1/2 (yarım) su bardağı)

1 adet yumurta

Çimdik tuz

Krema için:

1 adet limonun kabuğu (Beyaz yerini almayın)

2 su bardağı süt

80 gr şeker (Yarım su bardağından 1 parmak eksik)

4 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı mısır nişasta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

100 ml (Yarım kutu) krema

Üzeri için :

Ahududu, yaban mersini, böğürtlen, nane veya ne istersiniz

Yapılışı;

Hamuru: Tereyağını küp küp doğrayın. 15 dk buzlu ta soğutun.

Un tuz ve pudra şekeri ile rondoda soğutun. Yumurta ilave edip hamuru yoğurun. Hamuru streçle sarıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Hamuru merdane ile açıp, yağlanmış tart kalıbınıza yerleştirin. Kenarlarına iyice bastırarak merdane ile üzerinden geçip kesin.

Hamura çatalla delikler açın.

Üzerine yağlı pişirme kağıdı serin ve içine bakliyat dökün ki şişmesin.

180 derecede ısıtılmış fırında 15 dk pişirin.

Fırından çıkarıp, kağıdı alın ve 15 dk kadar daha pişirin ki tabanı pişsin. Süre fırına bağlı hafif altın renk almalı.

Krema:

Limon kabuğunu kabaca rendeleyin veya soyun. Daha sonra çıkaracağız.

Sütü, limon kabuğu ile beraber kaynama noktasına getirin. Kabuğu çıkarın.

Yumurta sarılarını şeker ve vanilin ile çırpın.

Nişasta ekleyip tekrar çırpın.

Sütten 1 kepçe yumurtalara ilave edip hızlıca çırpın (bunun sayesinde ısıyı dengelemiş olur yumurtanızı pişirmezsiniz)ve karıştırarak bu karışımı süt olan tencereye boşaltın.

Kısık ateşte devamlı karıştırarak kıvam aldırın. Ateşten alıp tereyağını içinde eritip üzerine yapışık bi şekilde streç yerleştirip soğutun. Bu kabuk bağlamaması içindir. Soğuduğunda hafif topraklaştı ise biraz çırpın.

Kremayı çırpın (100 ml) ve soğumuş pastacı kremasına ilave edin. Daha katı pastacı kremasını sevenler çırpılmış krema eklemeyin.

Tart hamurun üzerine kremayı dökün ve meyveler ile süsleyin

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