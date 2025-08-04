MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Onur ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de eski yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Onur ne zamanyarıştı?

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

2024 MasterChef sezonunun şampiyonu olarak adını geniş kitlelere duyuran Onur Üresin, 31 yaşında ve mutfak dünyasında uzun yıllardır emek veren bir isim. Aşçılığa henüz 16 yaşındayken adım atan Onur, Turizm Otelcilik alanında mutfak eğitimi alarak mesleki temelini sağlam bir şekilde oluşturdu.

Uluslararası Tecrübe ve Başarılar

Onur Üresin, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşıyor ve burada hem eğitimine hem de kariyerine yön verdi. Genç yaşlarda katıldığı liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazanarak yeteneğini kanıtladı. Profesyonel mutfak yolculuğunda "flying chef" (uçan şef) olarak da görev alan Üresin, farklı mutfaklarda pişirdiği yemeklerle deneyimini genişletti.

Yarışmadaki Performansı

MasterChef Türkiye 2024'te yarışmaya katıldığı ilk iki turda hazırladığı özgün tariflerle rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Onur, ana kadro elemelerinde profiterol tarifiyle jüriyi etkiledi. İkinci turda sunduğu yaratıcı tabak ise ona ana kadroda yer alma fırsatı kazandırdı. Final haftalarındaki istikrarlı performansı, onu sezonun birinciliğine taşıdı.

Sosyal Medyada Aktif

Onur Üresin, Instagram üzerinden hem kişisel karelerini hem de özgün tariflerini takipçileriyle paylaşıyor. Kendi tarzını ve mutfak vizyonunu sosyal medya aracılığıyla yansıtan Onur, yemek tutkusunu dijital dünyada da sürdürüyor.