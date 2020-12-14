Masterchef ödülünü kim kazandı? 14 Aralık MasterChef 2020 Ailelerle yapılan yemeği kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te ödülü kim kazandı? 14 Aralık MasterChef 2020 Ailelerle yapılan yemeği kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te eleme adayı bu akşam oynanacak oyunla belli oluyor. Elenen aday belli olmadan önce ödül oyunu oynandı. Masterchef ödülünü kim kazandı?14 Aralık MasterChef 2020 Ailelerle yapılan yemeği kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

MATERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MsaterChef Türkiye'de 18. hafta heyecanı başladı. Son 5 yarışmacı final yolunda emin adımlarla ilerlerken bu bölümde yarışmacıları hayatları boyunca unutamayacakları sürprizler bekliyor. Yakınlarını karşısında gören MasterChef yarışmacılarının heyecanı katlanıyor. MasterChef'e konuk olacak isimlerde biri de yarışmanın iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı'nın kendisini yarışmaya katılması için zorlayan nişanlısı Burcu Bakır.

Masterchef'te aileleriyle yarışan yarışmacıların yemeklerindenbirinci seçilen yemek Serhat'ın yemeği oldu.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Babası Kerkük doğumlu olan Serhat'ın Iraklı Türkmen doktor İhsan Doğramacı ile de akrabalığı vardır. Anneannesi ise Yugoslav göçmenidir.