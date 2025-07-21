MasterChef Nisa estetikli mi?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi usta isimlerin jüriliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar sadece mutfak becerileriyle değil, kişisel özellikleriyle de gündem oluyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden Nisa'nın doğal görünümü, estetik yaptırıp yaptırmadığına dair soruları beraberinde getiriyor. Peki, Nisa gerçekten estetik operasyon geçirdi mi? Bu sorunun cevabı, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN SEVİLEN YARIŞMACISI NİSA NUR DEMİREL

Ekranların vazgeçilmez yarışması MasterChef Türkiye, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programda yer alan yetenekli yarışmacılar, hem performanslarıyla hem de özel hayatlarıyla izleyenlerin merakını uyandırıyor. Peki, MasterChef'in sevilen ismi Nisa Nur Demirel estetik yaptırdı mı?

NİSA NUR DEMİREL KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Nisa Nur Demirel, İstanbul'dan katılıyor. 24 yaşındaki Nisa, profesyonel bir aşçı ve İtalyan mutfağına olan tutkusuyla biliniyor. Şu anda bir İtalyan restoranında makarnacı olarak çalışan Nisa, yarışmada sergilediği yeteneğiyle dikkat çekiyor.

NİSA NUR DEMİREL'İN ESTETİKLİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Nisa Nur Demirel'in estetik operasyon geçirip geçirmediği konusunda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Yarışmacı, sosyal medya ve program içindeki görünümüyle doğal bir izlenim bırakıyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi paylaşılmadı.