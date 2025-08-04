MasterChef Nigar kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Nigar ne zaman yarıştı?

Geçmiş sezonlarda sergilediği güçlü duruş ve mutfaktaki başarısıyla dikkat çeken Nigar, yeniden gündeme taşınan yarışmacılar arasında yer alıyor. Hangi sezonda yer aldığı, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Nigar'ın MasterChef sahnesindeki yolculuğu, izleyiciler için hem nostaljik hem de ilham verici bir hikâye olarak öne çıkıyor.

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye'ye Ankara'dan katılan Nigar, 50 yaşında ve mutfaktaki tecrübesiyle dikkat çeken isimlerden biri. Aslen Bulgaristan göçmeni olan Nigar, iki çocuk annesi ve 11 yılı aşkın süredir butik pastacılık alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Tatlılara olan hakimiyetinin yanı sıra Asya mutfağına ve geleneksel Türk yemeklerine özel bir ilgi duyan Nigar, yarışmanın ilk turunda jüriyi etkileyen maket pastasıyla öne çıkmıştı. Deneyimi, özgün tarzı ve sakin duruşuyla MasterChef izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.