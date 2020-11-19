MasterChef ne zaman, saat kaçta? MasterChef hangi gün, hangi kanalda?

MasterChef 2020, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 19 Kasım 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve MasterChef 2020 yeni bölüm TV8 yayın akışı nedir?