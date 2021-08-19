Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ağustos bugün Masterchef yeni bölümü var mı, ne zaman başlayacak?

Bugün Masterchef yeni bölümü olacak mı merak ediliyor. TV8'in yayın akışına göre bugün Masterchef'in yeni bölümü yok. Bunun ardından izleyiciler Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ağustos bugün Masterchef yeni bölümü var mı, ne zaman başlayacak? merak ettiler. Bugün maçtan dolayı Masterchef yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Peki, Masterchef yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef bugün TV8 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak merak etti. Peki, Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ağustos bugün Masterchef yeni bölümü var mı, ne zaman başlayacak? Masterchef yeni bölümü olacak mı? Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef yeni yarışmacılar kim? Masterchef saat kaçta? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masterchef normalde haftanın hemen hemen tüm günleri yayınlanıyordu. Fakat bugün Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı olacağından dolayı Masterchef yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecektir.

Masterchef yeni bölümünün Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

19 AĞUSTOS PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 - MasterChef Türkiye

21:45 - Fenerbahçe - HJK Helsinki/ UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu - Canlı

23:45 - Paylaş Benimle Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

19 AĞUSTOS PERŞEMBE MASTERCHEF NEDEN YOK?

Bugün TV8'de Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu maçı yayınlanacaktır. Bundan dolayı Masterchef'in yeni bölümü bugün ekranlara gelemeyecek.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER?

Şuana kadar 14 yarışmacı ana kadroya seçildi. Ana kadroya seçilenlerin isimleri şöyle:

- Fatma

- Milhan

- Dilara

- İbrahim

- Tunahan

- Şükrü

- Hamza

- Burcu

- Görkem

- Hasan

- Tahsin

- Eren

- Mert

- Sefanur