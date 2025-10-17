Haberler

MasterChef ne zaman bitiyor, 2025 MasterChef finali ne zaman?

MasterChef ne zaman bitiyor, 2025 MasterChef finali ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden yetenekli yarışmacılar, bu sezon da MasterChef unvanını kazanmak için tüm hünerlerini sergiliyor. Programı ilgiyle takip eden izleyiciler ise sezonun final tarihini merak ediyor. Ayrıca, yarışmayı kazanan şampiyonun ne kadar para ödülü alacağı da gündemdeki sorular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman yapılacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle büyük heyecan yaratan MasterChef Türkiye 2025, birbirinden özel tariflerin ve zorlu parkurların yer aldığı yeni sezonuyla hız kesmeden sürüyor. İzleyiciler, yarışmanın ne zaman sona ereceğini ve final gecesinde büyük ödülün kime gideceğini merak ediyor. Bununla birlikte, bu yılın şampiyonunun alacağı para ödülünün miktarı da en çok konuşulan konular arasında. İşte MasterChef 2025 sezon finali tarihi ve şampiyonluk ödülüne dair merak edilenler...

MASTERCHEF 2025 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef Türkiye'de bu yılın şampiyonuna verilecek ödül henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş sezonlarda yarışmayı kazanan isimlere genellikle sıfır kilometre otomobil hediye edilmişti. Bu yıl ise büyük ödülün 1 milyon TL'nin üzerinde olacağı yönünde güçlü tahminler bulunuyor. İzleyiciler, final yaklaştıkça açıklanacak olan ödül miktarını heyecanla bekliyor.

MasterChef ne zaman bitiyor, 2025 MasterChef finali ne zaman?

MasterChef Türkiye'nin final tarihi henüz netlik kazanmadı. TV8'den resmi bir duyuru gelmese de önceki sezonlara bakıldığında yarışmanın genellikle Ocak ayının ilk haftasında final yaptığı biliniyor. Bu nedenle MasterChef 2025 sezonunun da benzer bir takvimle Ocak 2026'nın başında sona ermesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.