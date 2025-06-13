MasterChef ne zaman başlıyor?

MasterChef ne zaman başlıyor?
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TV8 ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2025-2026 sezonu ile geri dönüyor. Peki, MasterChef ne zaman başlıyor?

Yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihi izleyici kitlesi tarafından merakla bekleniyordu. PTV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, MasterChef ne zaman başlıyor?

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2025 yeni sezonu TV8 ekranlarında 14 Haziran Cumartesi akşamı başlıyor.

Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısında, yarışmacılar ilk turu geçmek için hünerlerini gösterecek.

MasterChef Türkiye yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ŞAMPİYON OLDU?

Masterchef Türkiye finalinde Kerem ve Onur şampiyonluk için yarıştı.

Onur ve Kerem arasındaki geçen mücaledeyi Onur kazanarak MasterChef şampiyonu olmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

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