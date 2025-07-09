Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Meryem kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Meryem elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF MERYEM KİMDİR?

23 yaşında Meryem, Kocaeli İzmit'ten yarışmaya katılmaktadır.

MasterChef Türkiye'de sahneye çıkan 23 yaşındaki Meryem Sevinç, Kocaeli mutfağından esintiler taşıyan tabağıyla jüri üyelerinden tam not almıştı. 23 yaşındaki Sevinç, yöresel lezzetleri harmanladığı sunumuyla jüri üyelerinden 3 evet almayı başarmıştı.

MASTERCHEF MERYEM ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Meryem ir üst tura çıktı.