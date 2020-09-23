MasterChef menüsü tarifleri! En güzel Pavlova tarifi! Pavlova tarifi nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pavlova hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pavlova hazırladı. Peki, Pavlova tarifi nedir? Pavlova nasıl yapılır? Pavlova nedir?

Tatlı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pavlova aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pavlova tarifi nasıl yapılır? Pavlova nedir? Pavlova nasıl yapılır, Pavlova yapılırken nelere dikkat edilir?

PAVLOVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 küçük kutu sıvı krema, istediğiniz meyve (çilek, kivi, muz vs.), 4 adet yumurta akı, 220 gr pudra şekeri, 1 çay kaşığı elma sirkesi,

PAVLOVA NASIL YAPILIR?

Öncelikle yumurta aklarını cam bir çırpma kabında mikserle çırpın. Kar haline gelip tepecikler oluşmaya başlayınca içine azar azar pudra şekerini ilave edin. Şekerin tamamı eriyince sirkeyi ekleyin. 5 dakika daha çırpın. Ardından yağlı kağıda 20 cm'lik bir çember oluşturun. Kağıdın tersini çevirin. Yumurta akını bu dairenin içine hizalı şekilde döküp yayın. Ortasını hafifçe bastırıp bir çukur elde edin.

120 derece önceden ısıtılmış fırında 1,5 saat pişirin. Fırının kapağını hafif aralık bırakarak 2-3 saat içinde soğumasını bekleyin.

Soğuk kremayı mikserle çırpıp ortasındaki boşluğa koyun ve taze meyvelerle üzerini süsleyin. Kremayı servisten hemen önce ilave etmelisiniz. Aksi halde bir süre sonra kıtır mereng katmanı krema ile yumuşayıp kıtırlığını kaybedecektir .Afiyet olsun.

Kaynak: Haberler.com