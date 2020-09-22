MasterChef menüsü tarifleri! En güzel Fırında helva tarifi! Fırında helva tarifi nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Fırında helva hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Fırında helva hazırladı. Peki, Fırında helva tarifi nedir? Fırında helva nasıl yapılır? Fırında helva nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Fırında helva aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Fırında helva tarifi nasıl yapılır? Fırında helva nedir? Fırında helva nasıl yapılır, Fırında helva yapılırken nelere dikkat edilir?

FIRINDA HELVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı süt, 1,5 tatlı kaşığı tereyağı, 300 gram tahin helvası, 1 yemek kaşığı limon suyu,

FIRINDA HELVA NASIL YAPILIR?

Öncelikle helvayı küp küp şekilde doğrayın. Helvanın üstüne sütü, tereyağını ve limon suyunu ilave edin. Blender ya da çatala ezin. Elde ettiğiniz karışımı güveçlere ya da ısıya dayanıklı kaplara alın. 190 dereceye ayarlayıp fırını ısıtın. Güveçleri fırına verin. Helvaların üstleri kızarınca tatlınız hazırdır. Soğumadan servis yapın. Afiyet olsun

Kaynak: Haberler.com