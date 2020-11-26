MasterChef lahana sarması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay lahana sarması tarifi! MasterChef canlı izle!

26 Kasım MasterChef bölümünde dokunulmazlık için yarışan yarışmacılar lahana sarması yapacaktır. Peki, MasterChef lahana sarması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay lahana sarması tarifi! MasterChef canlı izle!

Lezzeti ile çok sevilen, pratik yiyecek olan lahana sarması nasıl yapılır? MasterChef lahana sarması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay lahana sarması tarifi! MasterChef canlı izle!

MASTERCHEF LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 adet orta boy beyaz lahana

300 gr. kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

yarım su bardağı pirinç

1,5 yemek kaşığı salça

tuz

karabiber

kuru nane

sumak

zeytinyağı

Yapılışı;

Yapraklar tek tek ayıklanır. İyice yıkanan yapraklar kaynar suda 10 dak.haşlanır. Haşlanan yapraklar süzülür ve soğumaya bırakılır. Diğer tarafta kıyma, küçük küçük doğranmış soğan, ayıklanıp, yıkanmış pirinç, tuz, biber, 1 yemek kaşığı salça, kuru nane, sumak bir kapta iyice karıştırılıp, yoğurulup sarmanın iç harcı hazırlanır. Lahana yapraklarındaki sert damarlar çıkarılır(bu kısımları tencerenin altına koyup, dolmaları bunların üzerine dizebilirsiniz) Yapraklar avuç içi büyüklüğünde parçalar olarak alınır ve uç kısmına dolma iç harcından konuluır ve yaprak sarılır. Tüm yapraklar için aynı işlem gerçekleştirilir. Yaprakların damar kısımları ile tabanı kaplanan tencereye dizilirler. Hepsi dizilince yarım kaşık salça su ile karıştırılıp tencereye eklenir, zeytinyağı konulur. Tencereye sarmaların üstüne bir tabak oturtulur ve tencereye dolmaların yarısına gelecek kadar su ilave edilir ve pişmeye bırakılır.