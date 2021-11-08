MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de veda eden kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de bir eleme heyecanı daha yaşandı. Heyecanlı gecede eleme potasından ilk kurtulan isimler Dilara ve Hasan oldu. Böylece eleme potasında Emre, Mert ve Pelin kaldı. Peki bu üç isimden kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bir ayrılık daha yaşandı. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu. Danilo şef, ''pelin, senin tabakta problem vardı ama Emre'nin tabakta daha fazla problem vardı'' dedi.

MasterChef Türkiye'de elenen isim programa göz yaşlarıyla veda etti. Emre, veda etmeden önce ''Buraya başvurmadan önce bayağı bir dağıtmıştım kendimi. Evladımdan ayrıldım. Sonra şefim ayağa kalkacağım dedim. Spora başladım. Buraya gelmek için altı ay hazırlandım. Toparlandım. Eski halimden eser kalmadı. Buraya gelmek hayalimdi.Birinci olmasam bile sizden bir şeyle öğrenmek beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım kötü bir davranışım olmamıştır. Gençler, bende iyi ne varsa alsınlar, kötü ne varsa kenara koysunlar.'' dedi.

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