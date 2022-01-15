Masterchef kazanan ne ödül alacak 2022? sorusu bu akşamki Masterchef 2022 büyük finali öncesi Masterchef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecan dolu sezonun ardından Hasan ve Eren finale kaldı. Finalin 2. günü yani bugün bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Masterchef kazanan ne ödül alacak 2022? Masterchef kazanan ne ödül aldı? İşte detaylar...

Masterchef kazanan ne ödül aldı?sorusu her sene olduğu gibi bu yıl da Masterchef Türkiye şampiyonluk ödülü nedir merak ediliyor. İlk sezonda büyük ödül 100 bin TL idi. Ardından diğer yıllarda şampiyona araba ödülü verildi. Bu sezon ipi göğüsleyecek taraf ne kadar kazanacak. Masterchef kazanan ne ödül alacak 2022? Masterchef kazanan ne ödül aldı?İşte, bu sezon Masterchef ödülü ne kadar? Masterchef kazanan ne ödül alacak 2022? Masterchef kazanan ne ödül aldı?Detaylar haberimizde..

MASTERCHEF KAZANAN NE ÖDÜL ALACAK?

Masterchef Türkiye 2022 finali bu akşam 3 oyunun ve canlı yayının ardından sona erecek. Eren mi Hasan mı Masterchef büyük ödülünün sahibi olacak. Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise kazanan yepyeni bir otomobilin sahibi olacak.

MASTERCHEF KAZANAN NE ÖDÜL ALDI?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.

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