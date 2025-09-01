Günün sonunda en başarılı simidi hazırlayan yarışmacı, mavi takım kaptanı olma hakkını kazanacak. Ayrıca mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçme ve takımların oluşumunu belirleme şansı elde edecek. MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı bu akşam belli oluyor. Kazanan isim, hem mavi takım kaptanı oldu hem de kırmızı takım kaptanını belirleyerek yeni haftanın ilk stratejik adımını atacak.

Kadrolar henüz netleşmedi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna giren son yarışmacı Ayla oldu. Böylece ana kadroda yarışan isimler kesinleşti ve heyecan kaldığı yerden devam etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz bölümde yarışmaya veda eden isim Hilal oldu. Böylece bir yolculuk sona ererken, kalan yarışmacılar kaptanlık oyununda ve haftanın ilerleyen etaplarında rekabeti sürdürmeye devam ediyor.