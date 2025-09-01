MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef'te bu hafta yine kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Yarışmacılar, şeflerin istediği simit yemeğini en iyi şekilde yapabilmek için tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Günün sonunda en başarılı simidi hazırlayan yarışmacı, mavi takım kaptanı olma hakkını kazanacak. Ayrıca mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçme ve takımların oluşumunu belirleme şansı elde edecek. MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı bu akşam belli oluyor. Kazanan isim, hem mavi takım kaptanı oldu hem de kırmızı takım kaptanını belirleyerek yeni haftanın ilk stratejik adımını atacak.

Kadrolar henüz netleşmedi.

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna giren son yarışmacı Ayla oldu. Böylece ana kadroda yarışan isimler kesinleşti ve heyecan kaldığı yerden devam etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz bölümde yarışmaya veda eden isim Hilal oldu. Böylece bir yolculuk sona ererken, kalan yarışmacılar kaptanlık oyununda ve haftanın ilerleyen etaplarında rekabeti sürdürmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok

On binlerce mahkum merakla bekliyordu! Bakan Tunç'tan af açıklaması
Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! 2 motosikletli gözaltına alındı

Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! Hemen gözaltına alındılar
Dünyanın en büyükleri açıklandı! Listede Türkiye'den 5 şirket var

Dünyanın en büyükleri açıklandı! Listede Türkiye'den 5 şirket var
AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada

AVM genel müdürü böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.