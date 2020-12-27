MasterChef Junior ne zaman başlıyor? MasterChef Junior yaş sınırı nedir? MasterChef Junior başvuru şartları neler?

MasterChef yarışmasının çocuk versiyonu için başvurular başladı. Peki ama MasterChef Junior ne zaman başlayacak? Birçok izleyici MasterChef Junior başvuruları hakkında bilgileri merak ediyor. İşte MasterChef Junior ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF JUNİOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Junior yarışmasıyla ilgili henüz daha detaylı bilgiler açıklanmadı

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda sorulacak sorular açıklandı.

MASTERCHEF JUNİOR YAŞ SINIRI NEDİR?

MasterChef Junior başvuruları için çocukların 9-13 yaşında olmaları gerekmektedir.

MASTERCHEF ÇOCUKLAR BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BİLGİLER NELER?

MasterChef Junior yarışmasında yarışmacı adaylarına sorulacak sorular ise şöyle:

''Neden Masterchef Junior'a katılmak istiyor?Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı? (Evet ise detaylı bildi yazılacak)Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)? (Evet ise detaylı bilgi yazınız) Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?Ne sıklıkla yemek yapar?En sevdiği yemek nedir?Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?Mutfaktaki zayıf yönleri neler?Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız."