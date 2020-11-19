MasterChef humus nasıl yapılır? En lezzetli, pratik humus tarifi!
MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların en lezzetli humus tarifi için kıyasıya mücadele ettiğini izleyeceğiz. Peki, MasterChef humus nasıl yapılır? En lezzetli, pratik humus tarifi!
MASTERCHEF HUMUS NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
2 su bardağı nohut(250 g)
1 tatlı kaşığı karbonat(arzuya göre)
2 diş sarımsak
2 adet limon
1/2 su bardağı tahin(90-100 ml)
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kimyon
1,5 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 yemek kaşığı nohut
Yapılışı;
Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencereye alın.
Bir taşım kaynatın,çıkan köpüklü suyu dökün.
Tekrar sıcak su ekleyip düdüklü tencerenizde tam pişirin(hafif çatlasın ve kabukları kolay çıkabilecek hal alsın)(Yaklaşık 15-20 dk)
Nohutların kabuklarını temizleyin, ölçüdeki nohutu elde edin..
Kabuksuz nohutları,1,5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın
Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Ilınmış nohutunuzu el püre yapıcınızdan geçirerek pürüzsüz hal almasını sağlayın.
Nohutunuz katı bir hal alacak.(bu aşamada derin dondurucuda saklayabilirsiz)
2.kez kısık ateşe aldığınız nohutunuza 1 çay bardağı ılık su ekleyin
Yumuşatın, sürekli karıştırarak açılmasını sağlayın.(1 dk).Ateşten aldığınız sıcak nohutunuza tahin ,limonsuyu, ezilmiş sarımsak tuz ve kimyonu ekleyin. Çok iyi karıştırın.
Servis tabağınıza aldığınız ve yaydığınız humusunuzu kimyon, pul kırmızı biber, sumak, kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
Üzerine incecik zeytinyağı gezdirin.
Humus mezesini ılık servis yapın.