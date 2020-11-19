MasterChef humus nasıl yapılır? En lezzetli, pratik humus tarifi!

MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların en lezzetli humus tarifi için kıyasıya mücadele ettiğini izleyeceğiz. Peki, MasterChef humus nasıl yapılır? En lezzetli, pratik humus tarifi!