Masterchef Hasanpaşa Köfte tarifi! Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hasanpaşa Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hasanpaşa Köfte hazırladı. Peki, Hasanpaşa Köfte tarifi nedir? Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa Köfte yemek tarifi haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HASANPAŞA KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Köftesi için:

750 gram dana kıyma

3 dilim bayat ekmek içi

1 adet kuru soğan

1 yumurta sarısı

Maydanoz

Karabiber

Kimyon

Kekik

Tuz

Patates püresi için:

2-3 adet patates

1 çay bardağı süt

Kaşar rendesi

Tereyağı

Tuz

Sosu için:

2 kaşık domates salçası

Sıcak su

Sıvıyağ

Üzerine kaşar peyniri

HASANPAŞA KÖFTE NASIL YAPILIR? YEMEK TARİFİ

1- İlk önce köfteyi yoğurun. Bir kaba kıyma, soğan rendesi, ekmek içi, yumurta sarısı, baharatları, maydanozu ve tuzunu ilave edip iyice yoğurun vaktiniz varsa bu şekilde 1-2 saat buzdolabında dinlendirin.

2- Dinlendirilen köfteyi buzdolabından alıp cevizden büyük parçalar koparıp çanak şeklinde yapıp yağlanmış tepsiye köfte malzemesi bitene kadar yapıp dizin. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

3- Tepsiye dizilen köfteler 200 derecelik kızdırılmış fırında pişirilecek. Pişirilen köftelerin üzerine birer parça kaşar peyniri koyun. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

4- Kaşar peyniri koyduğumuz köftelerin üzerine patates püresi koyun. Patates püresi için ilk önce patatesleri haşlayın daha sonra haşlanan patatesleri sıcakken püre haline getirip içine bir parça tereyağı koyup, tuzunu, sütünü ve kaşar rendesi koyup püre haline getirin.

5- Daha sonra salçalı sosunu hazırlayın. İlk önce tavaya sıvıyağ koyup salçayı içine koyup kavurun sıcak su ilave edin patates püresi koyduğumuz köftelerin üzerine sosu döküp kızgın fırına atın.

6- Fırına atılan köfteleri on dakika kadar pişirin sosu içine çeksin. Fırından köfteleri çıkarıp üzerine kaşar rendesi döküp tekrar fırına verin daha sonra servis yapın.

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