Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hamza ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 7. yarışmacı olmak için final turunda son ikiye kalan isimler Merve ve Hamza oldu. Bunun ardından izleyiciler Hamza kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Hamza Mercimek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...