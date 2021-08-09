Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hamza ana kadroya girdi mi?
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Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hamza ana kadroya girdi mi?

Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hamza ana kadroya girdi mi?
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Masterchef'te ana kadroya katılan 7. yarışmacı olmak için final turunda son ikiye kalan isimler Merve ve Hamza oldu. Bunun ardından izleyiciler Hamza kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Hamza Mercimek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Hamza kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Hamza ana kadroya katılan 7. yarışmacı için final turuna kaldı. Peki, Masterchef Hamza Mercimek kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

Masterchef'te 8 Ağustos yapılan yarışmada Hamza'nın tabağı son ikiye seçildi.

Hamza Mercimek 24 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Hamza Mercimek aslen Boluludur. Aslen Bolulu olan Hamza Mercimek İstanbul Karaköy'de çalışmaktadır. Bugün yapılan final turunda son ikiye seçilmiştir.

Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hamza ana kadroya girdi mi?

Sosyal medyayı da aktif kullanan Hamza Mercimek'in İnstagram'da toplamda 2700 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@hamzamercimekk" şeklindedir.

HAMZA MERCİMEK ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda Hamza ve Merve son ikiye kalan isimler oldu. Henüz ana kadroya katılacak yarışmacı kim açıklanmadı.

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Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Hamza ana kadroya girdi mi? - Haberler
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