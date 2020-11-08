Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7 Kasım Cumartesi Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7 Kasım Cumartesi Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

08.11.2020 00:37 | Son Güncelleme: 08.11.2020 00:40
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7 Kasım Cumartesi Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. 2 takım da çikolata fabrikasında mücadele etti. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Kasım Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 7 KASIM CUMARTESİ GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar çikolata fabrikasında mücadele etti.

7 KASIM CUMARTESİ MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takım 23-12 kırmızı takımı yendi.

ÇİKOLATA FABRİKASI TATLI ÇEŞİTLERİ NELER OLACAK?

Petit Four,

Islak Kek,

Çikolata Mousse,

Truffle Çikolata (3 Çeşit),

Beyoğlu Çikolatası

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 23

KIRMIZI TAKIM : 12

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını mavi takım kazanmıştır.

MAVİ TAKIM KADROSU

Emir, Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Serhat, Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru

HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takım arasında yapılan oylamada Barbaros haftanın 2. eleme adayı oldu.

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