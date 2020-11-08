Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7 Kasım Cumartesi Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. 2 takım da çikolata fabrikasında mücadele etti. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?