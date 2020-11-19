Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi?
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Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi?

19.11.2020 21:12 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:15
Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi?

Masterchef Türkiye 2020 programında bu akşam yani 19 Kasım tarihinde ekranlara gelen bölümünde eski yarışmacılarından Güzide Mertcan da değerlendirme yapacak. Peki, Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi? MasterChef Güzide Instagram hesabı nedir?

Ekranların en çok izlenen programı MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor ve yarışmada rekabet gittikçe kızışıyor. MasterChef 2020'nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde geçen sezonun yarışmacılarından Güzide Mertcan konuk olarak katılacak ve dokunulmazlık oyunu için jürilik yapacak. MasterChef 2019'da son dörde kalan Güzide Mertcan'ın biyografisi ile yeni bölüm öncesinde merak konusu oldu. İşte MasterChef Güzide hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi?

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri Instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı. Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye'de son dörde kalması sonrası takipçisi sayısı hatırı sayılır şekilde arttı. Şu an ise takipçi sayısı 395 bin.

Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Eşi, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.

Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi?

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN INSTAGRAM HESABI

Masterchef'te 2019 yılında yarışan Güzide Mertcan Instagram hesabını guzidemertcan kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

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