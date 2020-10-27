Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?
27.10.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:24
Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise çorbalar. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...
Masterchef'te dokunulmazlık menüsü açıklandı. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak. Şeflerin istediği 5 farklı tür nedir?
MASTERCHEF 27 EKİM SALI DOKUNULMAZLIK MENÜSÜ NEDİR?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda 5 farklı çorba yapılmasını istedi. Dokunulmazlık oyunu menüsü şu şekilde:
- Acılı bulgur çorbası
- Terbiyeli işkembe çorbası
- Mercimek çorbası
- Balık çorbası
- Minestrone çorbası
OYUNDA SÜRPRİZ YAŞANDI!
Bugün yapılacak yemekleri dışarı çıkan yarışmacılar değerlendirecek. Hangi yemek yapıldığını bilmeyecekler ve gözleri bağlı olacak.
Yarışmacılardan 5 adet yemek istenecek. 4 kişi oy verecek. Yani toplam 20 oy kullanılacak.
Dokunulmazlık menüsü : çorbalar