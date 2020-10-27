Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?
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Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?

27.10.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:24
Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?

Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise çorbalar. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...

Masterchef'te dokunulmazlık menüsü açıklandı. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak. Şeflerin istediği 5 farklı tür nedir?

MASTERCHEF 27 EKİM SALI DOKUNULMAZLIK MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda 5 farklı çorba yapılmasını istedi. Dokunulmazlık oyunu menüsü şu şekilde:

- Acılı bulgur çorbası

- Terbiyeli işkembe çorbası

- Mercimek çorbası

- Balık çorbası

- Minestrone çorbası

Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?

OYUNDA SÜRPRİZ YAŞANDI!

Bugün yapılacak yemekleri dışarı çıkan yarışmacılar değerlendirecek. Hangi yemek yapıldığını bilmeyecekler ve gözleri bağlı olacak.

Yarışmacılardan 5 adet yemek istenecek. 4 kişi oy verecek. Yani toplam 20 oy kullanılacak.

Dokunulmazlık menüsü : çorbalar

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