Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?

Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise çorbalar. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...