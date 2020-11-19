MasterChef fırın sütlaç nasıl yapılır? En lezzetli, pratik fırın sütlaç tarifi!

Çeşitli mutfak kültürlerinde bulunabilen bir tatlı olan MasterChef fırın sütlaç nasıl yapılır? En lezzetli, pratik fırın sütlaç tarifi!

Türk mutfağında sevilen sütlü tatlılar arasında bulunan MasterChef fırın sütlaç nasıl yapılır? En lezzetli, pratik fırın sütlaç tarifi!

MASTERCHEF FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

½ su bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 + 1/3 su bardağı toz şeker

Yapılışı;

Nişasta, pirinç unu, vanilya ve şekeri bir kapta karıştırın, içerisine sütü yavaş yavaş ekleyerek homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Pirinci ayıklayın ve 1,5 bardak suda haşlayın, suyunu çekip yumuşayınca hazırladığınız sütlü karışımı pirince ekleyin ve kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın. Sütlacı kâselere paylaştırarak fırın tepsisine koyun ve biraz ılımasını bekleyin. Fırın tepsisine kâselerin yarısına gelinceye kadar su ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 15-20 dakika pişirin ve soğuk servis edin.