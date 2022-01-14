MasterChef FİNAL CANLI izle! TV8 Masterchef yeni bölüm canlı izle! 14 Ocak Masterchef'te kim elenecek? Masterchef'te final heyecanı sürüyor

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MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye Final 14 Ocak Cuma (bu akşam) yeni bölümüyle saat 20.00'de ekrana geliyor. Bu akşam canlı yayınla şampiyon belli olacak.

MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Finale yükselen Eren ve Hasan'ın 13 Ocak final puan durumu 3. oyunun sonunda şu şekildedir:

Eren: 65 Puan

Hasan: 59 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7 , Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

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