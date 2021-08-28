MasterChef Fatma kimdir? MasterChef 2021 Fatma Polat kaç yaşında, aslen nerelidir?

Masterchef'te ana kadroda yer alan Fatma Polat en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Bunun ardından izleyiciler Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Fatma Polat'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Fatma kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Fatma ana kadroda yer almakta. Peki, Masterchef Fatma Polat kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.

MASTERCHEF FATMA İNSTAGRAM HESABI NE?

Sosyal medya platformu Instagram'da@fffatmapolat kullanıcı adıyla yer alan MasterChef Fatma Polat'ın 15 bin takipçisi bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.