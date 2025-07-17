MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Fatma elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Fatma elendi mi? MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Fatma yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Fatma aslen Konyalıdır.

MASTERCHEF FATMA ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Fatma ana kadroya girmek için mücadele ediyor.