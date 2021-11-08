MasterChef Emre kimdir? MasterChef Türkiye Emre Büber kaç yaşında, nereli? İşte Emre Büber'in hayatı ve biyografisi!

TV8'de yayınlanan fenomen programlardan Masterchef Türkiye'nin başarılı yarışmacısı Emre Büber 7 Kasım Pazar günü elendi. son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Emre ile ilgili internette en çok " MasterChef Emre kimdir? Emre Büber kaç yaşında, nereli? Emre Büber kim? Emre Büber biyografisi!" soruları araştırılıyor.

MASTERCHEF EMRE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.

Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.

Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.

Emre Büber, 4 yıl Antalya'da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya'ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş.

İnstagram'da 200 bin takipçisi olan Emre'nin, kullanıcı adı ise @emres.kitchen'dir.

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