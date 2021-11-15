Masterchef elenen isim kim? 14 Kasım Masterchef veda eden kim oldu? Masterchef Azize, Araz, Burcu elendi mi?

Masterchef elenen isim kim? Masterchef Azize, Araz, Burcu elendi mi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 112. bölümüyle ekrana geldi. Bütün hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından elemeye kalan yarışmacılar, iki aşamalı oyunu en iyi şekilde tamamlayarak 1 hafta daha yarışmada kalmak için yarıştı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söyledi. Takım oylamasında en çok adı yazılan isim ise Azize oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise bireyselliği kazanan Eren, Dilara'yı haftanın 3. eleme adayı yaptı. Konseyde ise en çok adı yazılan Pelin, eleme adayı oldu.

Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert, Burcu'nun adını verdi. Takım oylamasında ise en çok adı yazılan Sergen 6. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM?

Şef tabağına kalan Azize, Araz ve Burcu, Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı pana puri yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Azize oldu. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Azize, gözyaşlarına boğuldu. Azize'yi ise şefler teselli etti.

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