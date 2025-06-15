MasterChef Efe kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Efe Handan elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Efe kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Efe elendi mi?

MASTERCHEF EFE KİMDİR?

Efe, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Gastronomi mezunu olan Efe, 4 yıldır mutfak sektöründe pastacı olarak çalışıyor.

MASTERCHEF EFE ELENDİ Mİ?

Efe Hanedan, dil balığı sarması ile 3 evet almayı başardı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna