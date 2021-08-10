Masterchef dün akşam kim kazandı? 9 Ağustos Pazartesi Masterchef kim seçildi? Masterchef'te seçilen yedinci yarışmacı kimdir?
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Masterchef dün akşam kim kazandı? 9 Ağustos Pazartesi Masterchef kim seçildi? Masterchef'te seçilen yedinci yarışmacı kimdir?

Masterchef dün akşam kim kazandı? 9 Ağustos Pazartesi Masterchef kim seçildi? Masterchef'te seçilen yedinci yarışmacı kimdir?
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Masterchef'te dün akşam ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 9 Ağustos Pazartesi ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 7. seçilen isim kim oldu? Azize mi? Görkem mi? Hamza mı? Şükrü mü? Ali mi? Araz mı? Detaylar haberimizde...

Dün akşam Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 7. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, yedinci yarışmacı kimdir? 9 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 9 Ağustos Pazartesi 1. kim seçildi?

9 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

9 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:Araz- Hamza- Hasan- Zerda- Lara- Merve

Son ikiye kalan yarışmacılar:

  • Merve
  • Hamza

B Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 7. yarışmacı hakkını kazanan isim ve 9 Ağustos Pazartesi gününün1. si Hamza oldu. Buna göre Hamza ana kadroya seçilen 7. yarışmacı oldu.

KAZANAN İSİM : HAMZA

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Masterchef dün akşam kim kazandı? 9 Ağustos Pazartesi Masterchef kim seçildi? Masterchef'te seçilen yedinci yarışmacı kimdir? - Haberler
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