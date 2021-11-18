Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? Bu haftanın eleme adayları!
Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de on üçüncü hafta mücadelesi devam ediyor. 18 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen 116. bölüm Sakarya'da çekildi. Kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım dokunulmazlık için yarıştı. Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? 18 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Masterchef'te bu akşam Sakarya yöresine ait lezzetler yapıldı. Birbirinden farklı konuklar tatları değerlendirdi.
- Dımbıl çorbası: Kırmızı takım kazandı
- Ayva dolması: Mavi takım kazandı
- Tavuk dartılı keşkek: Kırmızı takım kazandı
- Islama köfte: Mavi takım kazandı
- Kabak tatlısı: Kırmızı takım kazandı
Gecenin kazanan takımı Kırmızı takım oldu.
Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu.
Dokunulmazlık hakkına sahip olan Eren, eleme potasına gidecek ismi belirtecek. Eren'in doğrudan eleme potasına gönderdiği isim Safanur oldu.
Eleme potasına giden ilk isim Azize, ikinci aday ise Pelin oldu. Üçüncü eleme adayı Tahsin, dördüncü aday ise Sergen seçildi. 18 Kasım tarihinde belirlenen bir diğer isim ise Safanur oldu. bu haftanın son eleme adayı Hasan oldu.
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