Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? Bu haftanın eleme adayları!

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı? sorularının yanıtı merak ediliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam Sakarya yöresine ait lezzetler yapıldı. Birbirinden farklı konuklar tatları değerlendirdi.

Dımbıl çorbası: Kırmızı takım kazandı

Ayva dolması: Mavi takım kazandı

Tavuk dartılı keşkek: Kırmızı takım kazandı

Islama köfte: Mavi takım kazandı

Kabak tatlısı: Kırmızı takım kazandı

Gecenin kazanan takımı Kırmızı takım oldu.

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık hakkına sahip olan Eren, eleme potasına gidecek ismi belirtecek. Eren'in doğrudan eleme potasına gönderdiği isim Safanur oldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Eleme potasına giden ilk isim Azize, ikinci aday ise Pelin oldu. Üçüncü eleme adayı Tahsin, dördüncü aday ise Sergen seçildi. 18 Kasım tarihinde belirlenen bir diğer isim ise Safanur oldu. bu haftanın son eleme adayı Hasan oldu.

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