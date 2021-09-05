Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi 3 yarışmacı eleme potasında? 5 Eylül Masterchef en iyi 3 isim hangisi?

Bugün Masterchef'te eleme adayları yarışacak. 6 eleme adayı ilk adım oyunu oynadı. En iyi 3 tabak bu hafta Masterchef'te kalmayı garantiledi. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi 3 yarışmacı eleme potasında? 5 Eylül Masterchef en iyi 3 isim hangisi? Masterchef en iyi üç tabak kimin? Cevizle yapılan yemekte en iyi yarışmacılar kim seçildi? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün bir isim yarışmaya veda edecek. İlk olarak oynanan oyunda en iyi tabak yapan 3 isim eleme potasından çıkmış oldu. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi 3 yarışmacı eleme potasında? 5 Eylül Masterchef en iyi 3 isim hangisi? Masterchef eleme potasındaki isimler kimler? Detaylar sizlerle...

MASTERCHEF 6 ELEME ADAYI KİMLERDİR?

3 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu İbrahim kazandı ve 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. 6. eleme adayı ise Hamza oldu

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Emre

2. eleme adayı : Fatma

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı : Dilara

5. eleme adayı : Safanur

6. eleme adayı : Hamza

5 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF EN İYİ YEMEĞİ YAPAN 3 İSİM HANGİSİ?

Masterchef'te bugün ilk aşamada jüriler ceviz ile en iyi yemeğin yapılmasını istedi. En iyi yapan 3 isim eleme adayı potasından çıkacak.

Sonuçlar açıklandı.

En iyi 3 isim şöyle: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Gecenin Birincisi : Emre

Emre Gecenin İkincisi : Safanur

Safanur Gecenin Üçüncüsü : Dilara

Bu 3 isim dışındaki isimler bir oyun daha oynayacak. Son oyunda ise en kötü tabağı yapan Masterchef'e veda edecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Şuanda Fatma, Hasan ve Hamza eleme yarışmasında mücadele ediyorlar. Mehmet Şef'in imza tabağı olan Armudiye yemeğini en iyi yapan kişi yarışı kazanacak. Sonuncu olan maalesef Masterchef'e veda edecek.