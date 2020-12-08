Masterchef Çikolatalı Sufle nasıl yapılır? Çikolatalı Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? Çikolatalı Sufle malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde yarışmacı adaylarının yaptığı sufle yarışmaya damgasını vurdu. Peki Masterchef Çikolatalı Sufle nasıl yapılır? Çikolatalı Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? Çikolatalı Sufle malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde yarışmacı adaylarının yaptığı sufle yarışmaya damgasını vurdu. Peki Masterchef Çikolatalı Sufle nasıl yapılır? Çikolatalı Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? Çikolatalı Sufle malzemeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

ÇİKOLATALI SUFLE MALZEMELERİ

1,5 yemek kaşığı tereyağı (50 gr'dan biraz az)

80 gr bitter çikolata (kare olanlardan 1 paket)

Yarım su bardağı un

3 yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

ÇİKOLATALI SUFLE YAPILIŞI

Tereyağı ve çikolatalı küçük bir tencereye alıp birlikte eritin. Eridiğinde unu ekleyip beyazlık yok olana kadar karıştırın. (Hamur kıvamını alacak)

Çırpma kabında yumurtalar ve şekeri köpürüp beyazlayana kadar çırpın (3-4 dk)

Ardından çikolatalı hamur karışımını yumurtalı bu karışıma ekleyip orta hızda çırpmaya devam edin. Akışkan bir kıvam alacak.

Sufleyi pişireceğiniz kapların içini yağlayın ve hafif toz şeker serpiştirin (kenarlarına da). Hazırladığınız karışımı yağladığınız kaplara paylaştırın ve 220 derecelik önceden ısıtılmış fırında 12-13 dk pişirin. 10. Dk itibari ile kontrol edebilirsiniz. Fırından fırına değişiklik gösterebilir.