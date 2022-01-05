Masterchef çeyrek finale kimler çıktı? Masterchef kimler önlük kazandı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yarışmanın ilk konuğu şef Yılmaz Öztürk olurken ikincisi ise Ahmet Dede oldu. Bugün ise Ömür Akkor programa geliyor. Masterchef ikinci önlük kim kazandı? Masterchef ilk oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

MASTERCHEF ÇEYREK FİNALE KİM ÇIKTI?

3 Ocak tarihinde MasterChef Türkiye'de bu akşam ilk oyunda konuk şefin imza tabağı yapıldı. Şef Yılmaz Öztürk'ün tabağını en yakın şekilde yapan yarışmacı oylama sonucu belli oldu.

Puanlama sonucunda Tahsin 30, Sergen 29, Hasan 28, Dilara 26, Eren 25 puan aldı. Gecenin sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı Sergen oldu ve şef ceketini alarak çeyrek finale adını yazdırdı.

4 Ocak tarihinde en yüksek puanı alarak çeyrek final önlüğünü giyen isim ise Hasan oldu.

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