MasterChef Canlı izleme linki var mı? 4 Ağustos Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?

MasterChef Canlı izleme linki var mı? 4 Ağustos Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu program ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Ağustos Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir? MasterChef Canlı izleme linki var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Canlı izleme linki var mı? 4 Ağustos Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-25 sezonunun finalinde Onur ile Kerem kıyasıya bir mücadele sergiledi. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

2325-2326 sezonunda MasterChef Türkiye jüri kadrosunda bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi bu yıl da üç usta şef yer alıyor:

Mehmet Yalçınkaya

Somer Sivrioğlu

Danilo Zanna

4 AĞUSTOS PERŞEMBE MASTERCHEF NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle TV8 kanalında izleyicilerle buluşuyor. Program, televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Traktörlerle dışkı yağmuru: Çiftçiler, kaçak kampçıları böyle kovdu

Traktörlerle dışkı yağmuru: Çiftçiler, kaçak kampçıları böyle kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.