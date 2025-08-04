Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Canlı izleme linki var mı? 4 Ağustos Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-25 sezonunun finalinde Onur ile Kerem kıyasıya bir mücadele sergiledi. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

2325-2326 sezonunda MasterChef Türkiye jüri kadrosunda bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi bu yıl da üç usta şef yer alıyor:

Mehmet Yalçınkaya

Somer Sivrioğlu

Danilo Zanna

4 AĞUSTOS PERŞEMBE MASTERCHEF NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle TV8 kanalında izleyicilerle buluşuyor. Program, televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebiliyor.