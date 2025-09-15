MasterChef Canlı izleme linki var mı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın lezzet konusundaki yorumlarıyla dikkat çeken MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar bir üst tura yükselebilmek için yoğun bir rekabetin içine giriyor. İzleyicilere temposu yüksek dakikalar yaşatan programı anlık olarak takip etmek isteyenler, canlı yayın seçeneklerini merak ediyor.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-25 sezonunun final etabında Onur ile Kerem arasında nefes kesen bir rekabet yaşandı. Final gecesinde sergilediği başarılı performansla öne çıkan Onur, şampiyonluk kupasını kaldırarak adını MasterChef tarihine altın harflerle yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ

2325-2326 sezonunda da yarışmanın jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. TV15 ekranlarında yayınlanan programda, üç usta şef yeniden jüri koltuğunda yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

15 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF NASIL İZLENEBİLİR?

MasterChef Türkiye, her zaman olduğu gibi TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, yarışmanın yeni bölümlerini yayın saatinde canlı olarak takip edebiliyor.