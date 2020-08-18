MasterChef Berk kimdir? MasterChef Berk MasterChef Türkiye yolculuğu MasterChef Berk hayat hikayesi! MasterChef Berk Instagram hesabı paylaşımları! Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Berk İlter, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Berk, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Berk'ın hikayesi, başarı yolculuğu ve MasterChef Berk Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Berk, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Berk kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Berk İlter MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Berk hayat hikayesi ve MasterChef Berk Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Berk'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

MASTERCHEF BERK MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye 2020'de günün son grubunda Berk İlter, Ermancan Gözüm ve Baran Bodur yer alıyordu. MasterChef 2020'de bölümde şefler, bu yarışmacılardan dana pikata, enginar püresi ve kapari sos istediler. Yarışmacılar, 30 dakikalık süre içinde bu yemeği yapmak için uğraş verdi. Süre sonunda en zayıf tabağı hazırlayan Ermancan Gözüm olurken üçlü düelloyu kazanan Berk İlter oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF BERK INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@chefbyberk" hesabından yapılan paylaşımlar: