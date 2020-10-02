Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef'e başvurmak için ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası!
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Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef'e başvurmak için ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası!

02.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:49
Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef'e başvurmak için ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası!

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Yarışmaya katılmak isteyenler MasterChef başvurusu hakkında bilgiler araştırırken MasterChef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef'e başvurmak için Ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası hakkında detayları araştırıyor.

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye, izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyiciler yarışmaya katılmak için MasterChef başvuru sayfası hakkında bilgi araştırıyor. Masterchef'e başvurmak için Ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası!

MASTERCHEF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MasterChef Türkiye başvurusu online ortamdan başvuru formu doldurularak yapılıyor. Formda istenen bilgiler:

Adınız (*)

Soyadınız (*)

Doğum Tarihiniz (*)

Doğum Yeriniz

Seçiniz

Cinsiyetiniz (*)

Boyunuz (*)

Kilonuz (*)

Yaşadığınız Ülke (*)

Seçiniz

Yaşadığınız Şehir (*)

Seçin

Semt

İş Adresiniz

Ev Telefonunuz (*)

İş Telefonunuz

Cep Telefonunuz (*)

Yurt Dışı Cep Telefonunuz

E-posta Adresiniz (*)

Mesleğiniz nedir? (*)

Mevcut işinizi seviyor musunuz? Neden?

MASTERCHEF'E BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef'e başvurmak için ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası!

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